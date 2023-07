Incidente durante un inseguimento, coinvolta un'auto dei carabinieri. Lega: "Vicini alle forze dell'ordine e agli uomini e donne in divisa"

"Apprendiamo con rammarico dell’incidente avvenuto a Sassello, in cui è stata coinvolta una pattuglia dei carabinieri di Pontinvrea impegnata in un inseguimento".

Così in una nota Francesco Bruzzone, deputato della Lega, e Sara Foscolo, Segretario Provinciale della Lega di Savona.

"Massima solidarietà agli agenti rimasti feriti, fortunatamente, a quanto si apprende, in modo lieve. Siamo grati all'Arma dei carabinieri per l’instancabile lavoro svolto ogni giorno per il presidio del territorio e al servizio delle nostre comunità e auspichiamo che i malviventi che hanno causato l'incidente siano al più presto identificati ed assicurati alla giustizia", concludono.