Laigueglia, l’opposizione critica il bando sulle spiagge: "Servono indennizzi e più spazio alla sostenibilità"

"Apprendiamo favorevolmente il rilascio della 'proroga tecnica', da parte del Comune di Laigueglia, agli stabilimenti balneari che permette ai nostri operatori e ai loro dipendenti di poter incominciare finalmente ad operare accogliendo i nostri ospiti in una delle più belle spiagge liguri. Naturalmente non possiamo che rimarcare la nostra contrarietà per l' assenza degli indennizzi agli eventuali titolari uscenti e sinceramente non comprendiamo perché ci siano metrature minime, al posto di percentuali, per avere punteggi maggiori nel bando in merito alla possibilità di lasciare spiaggia libera, dato che ovviamente favorisce i concessionari con un fronte mare più ampio".

Così commentano in una nota i consiglieri di opposizione Roberto Sasso del Verme, Massimiliano D’Apolito e Claudia Arduino, che aggiungono: "Anche la scelta di versamenti diretti al comune, che danno punteggio, piuttosto che opere compensative ci trova perplessi assieme alla mancanza di punti per opere che vanno verso la green economy come installazione di pannelli fotovoltaici o riciclo acque. Evidenziamo inoltre la mancata premialità sul rinnovamento della qualità delle strutture".

"Ora vogliamo augurare a tutti i concessionari buon lavoro per questa sofferta stagione ma stiamo valutando, con associazione balneari e legali, la "regolarita''' del bando e vi terremo aggiornati riservandoci la facoltà di fare ulteriori 'osservazioni'", concludono i consiglieri di opposizione.