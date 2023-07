Dalla scalinata chiusa, al porticato della scuola passando per la biblioteca Barrili: il degrado di via Monturbano (FOTO)

La biblioteca comunale verrà spostata da via Monturbano al primo piano di Palazzo Della Rovere ma nel frattempo non mancano le segnalazioni legate al degrado nella zona.

Intonaco che si stacca dal soffitto, infiltrazioni, mattonelle rotte, queste sono solo alcune delle criticità esposte dagli studenti che quasi giornalmente usufruiscono della Barrili.

Ma non solo. Per arrivarci si sommano le problematiche. A partire dalla chiusura del passaggio pedonale per il quale il comune ha previsto la realizzazione di un intervento di restauro architettonico e consolidamento strutturale del portale ad arco di accesso situato sulla scalinata che dirama da via Monturbano. Nel frattempo però l'erba alta ha preso il sopravvento.

L'intervento era stato inserito nel piano delle opere pubbliche e successivamente iscritto a bilancio e l'amministrazione ha deciso di procedere con l'affidamento dell'incarico professionale per la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva. 120mila euro la cifra complessiva dei lavori.

"E' in corso la fase di progettazione, poi dovrà esserci una valutazione della Sovrintendenza" ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

Salendo verso il liceo Della Rovere lo scenario è quasi immutato da anni. Con il Comune che ha deciso di investire 251mila euro per mettere in sicurezza e risanare il terrazzo e il porticato che collega la biblioteca civica e gli edifici della scuola. Lo scorso fine marzo era stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per intervenire nell'area che risulta essere in avanzato stato di degrado e che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità soprattutto degli studenti.

Dobbiamo trovare le risorse per effettuare i lavori, abbiamo ricevuto sollecitazioni da parte della scuola e vediamo di procedere" conclude Parodi.