Raccolta dei rifiuti arriva un altro correttivo: Savona diventa la città degli archetti

Dopo la città dei sacchi di plastica “volanti” e dei bidoni a terra, nelle giornate di vento ovviamente (cioè spesso), Savona si prepara a diventare la città degli archetti.

È questa la soluzione ideata da Sea-S per delimitare lo spazio di conferimento dei rifiuti e “bloccare” in qualche modo i bidoni e i sacchi della plastica, che vengono buttati a terra nel primo caso e “trasportati” nel secondo caso durante le giornate di forte vento.

L’azienda ha infatti chiesto al Comune l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per posizionare gli archetti.

È l’ennesima modifica o intervento che viene introdotto nel sistema di raccolta dei rifiuti, avviato ormai mesi fa. E così, passando dagli odiati mastelli all’invasione dei bidoni condominiali, tutto inframmezzato da tantissimi agitati incontri tra sindaco e residenti dei tanti quartieri periferici, il sistema di raccolta continua a essere problematico. Un sistema per il quale il sindaco Russo ha “tuonato”, chiedendo a Sea-S una rapida soluzione dei problemi, con interventi su spazzamento e contro gli abbandoni, attraverso una task force di controllori.

Uno dei nodi cruciali, però, è il passaggio dai mastelli ai bidoni condominiali, come richiesto dagli amministratori dei condominii savonesi e che non sarebbe ancora stato completato. Un cambiamento al quale Sea-S si è dovuta adeguare, mentre il piano originario del bando di gara vinto dalla società prevedeva il sistema del pporta a porta spinto in tutta la città, ovvero dei mastelli, che ha fatto scoppiare la "rivolta".

Per ora, intanto, ci si aggiusta con gli archetti, mentre i savonesi chiedevano semplici bidoni per i sacchi di plastica ma che, non si sa se per decisione del Comune o di Sea-S non sono stati messi. I lavori di sistemazione degli archetti saranno fatti nei prossimi giorni.

Solo per curiosità, ecco quali saranno le vie interessate. Via Barba, Via Bazzino, Via Belloro, Via Bevilacqua, Via Boito (civici), Piazza Bologna, Via Bourniquez, Via Bove, Via Brilla, Via Buozzi, Via Buscaglia, Via Busserio, Via Carissimo e Crotti, Via Collodi, Corso Colombo, Via Crispi, Via Destefanis, Via Don Minzoni, Via Eroine della Resistenza, Via Famagosta, Via Folconi, Galleria Aschero, Via Gioberti, Via Giusti, Via Grassi, Via Guidobono, Via Leoncavallo, Via Machiavelli, Piazza Martiri della Libertà, Corso Mazzini, Via Montegrappa, Via Nizza + Aspromonte, Via Oxilia, Via Paganini, Via Garibaldi, Corso Ricci, Via Romagnoli, Via Saredo, Via Scotto, Via Servettaz, Corso Tardy e Benech, Via Torino, Via Traversagni, Via Turati, Corso Viglienzoni, Corso Vittorio Veneto, Via Walter, Via XX Settembre.