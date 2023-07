Savona, anche il Pd provinciale alla manifestazione per la sanità: "Cittadinanza e istituzioni diano un segnale forte e chiaro alla giunta Toti"

Anche la Segreteria provinciale del Partito Democratico scenderà in piazza il 18 luglio a Savona in occasione della manifestazione in difesa della sanità pubblica:

"Da anni, a tutti i livelli, denunciamo il continuo impoverimento dei servizi sanitari pubblici nella nostra Regione, con i conseguenti disagi (che spesso si tramutano in veri e propri pericoli) per i cittadini e con il sempre più frequente ricorso al privato da parte di coloro che se lo possono permettere - spiegano dal Pd provinciale in una nota - A questi problemi si aggiungono quelli dei lavoratori del settore, costretti a operare spesso in condizioni di grande difficoltà. Occorre che la cittadinanza e le istituzioni diano un segnale forte e chiaro alla giunta Toti. Perciò abbiamo immediatamente aderito all'appello di CGIL in difesa della sanità pubblica e parteciperemo alla manifestazione che si terrà il 18 luglio a Savona in piazza Pertini alle 17.30".