Savona, i Giovani democratici aderiscono alla manifestazione della Cgil: "La sanità va migliorata"

I Giovani democratici di Savona e il Partito democratico annunciano la loro partecipazione e il sostegno congiunto alla manifestazione sulla sanità organizzata dalla Cgil, che si terrà il 18 luglio in piazza Pertini a Savona.

"La gestione della sanità ligure da parte dell’amministrazione Toti sta riducendo i servizi, allungando le liste d’attesa e riducendo la qualità del servizio sanitario nazionale in Liguria, il tutto ai danni delle cittadine e dei cittadini liguri. La situazione del sistema sanitario è diventata sempre più critica negli ultimi anni, mettendo a dura prova i cittadini e l'intero tessuto sociale", spiegano i Dem.

"Riteniamo che sia fondamentale unire le forze e mobilitarsi per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di investire nella sanità pubblica e di garantire una migliore assistenza a tutti i cittadini. Crediamo fermamente che la salute sia un diritto fondamentale di ogni individuo e che il sistema sanitario debba garantire a tutti l'accesso alle cure necessarie, senza discriminazioni o limitazioni. È responsabilità delle istituzioni e dei decisori politici assicurare un servizio sanitario pubblico efficiente, sostenibile e di qualità", aggiungono.

"In questo contesto, appoggiamo con determinazione la manifestazione promossa dalla Cgil per porre l'attenzione sulle problematiche urgenti che affliggono il nostro sistema sanitario, chiediamo un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni, la diminuzione delle liste d’attesa, più posti letto nei reparti e risorse per la diagnostica, più servizi e cure sul territorio per gli anziani, fragili e non autosufficienti, più risorse nei fondi sanitari regionali e nazionali e un piano di manutenzione per le strutture sanitarie".

La partecipazione congiunta dei Giovani democratici di Savona e del Partito democratico a questa manifestazione "rappresenta il nostro impegno comune a favore di un sistema sanitario equo, accessibile e di qualità. Insieme, lavoreremo per promuovere politiche e iniziative volte a migliorare la situazione attuale e a garantire un futuro migliore per la sanità della nostra comunità".

"Invitiamo tutti i giovani, i cittadini e le organizzazioni della nostra comunità a unirsi a noi in questa importante iniziativa. La partecipazione attiva di tutti è fondamentale per far sentire la nostra voce e per ottenere i cambiamenti necessari. La manifestazione si terrà a partire dalle ore 17:30. Sarà un'occasione per esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori del settore sanitario e per rivendicare una sanità pubblica di qualità", concludono i Dem.