Albenga, a tavola con la solidarietà: ecco la "Cena in Bianco per la Bianca"

L'Associazione Vecchia Albenga, in collaborazione con il Comune di Albenga, ha organizzato per questa sera (giovedì 13 luglio, ndr) una nuova edizione della "Cena in Bianco per la Bianca".

Quest'anno, in via del tutto eccezionale e per onorare la Croce Bianca, la cena si svolgerà in piazza Petrarca, di fronte alla sede della pubblica assistenza ingauna anziché in piazza San Michele come da tradizione.

Durante la serata, verrà inaugurata una nuova autoambulanza Fiat Doblò adibita al trasporto di sangue, organi per trapianti e, soprattutto, attrezzata per il trasporto di disabili grazie a una speciale pedana elettrica e alloggiamento per le carrozzine acquistata grazie al contributo della Cena in Bianco del 2022.

Inoltre, sempre durante la cena, taglio del nastro anche per una sedia motorizzata, mezzo fondamentale per i servizi giornalieri della Croce, aiutando i militi a trasportare i malati su e giù per le ripide scale delle abitazioni del centro storico, prive di ascensori, o in palazzi dove gli ascensori non possono ospitare una sedia per persone non autosufficienti.

In questo caso, la sedia è stata donata dalla ditta Bruno Basso srl di Villanova d'Albenga, che da sempre sostiene la Croce Bianca con donazioni e forniture di attrezzature per i servizi dei militi.

Il menù prevede antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, acqua e vino, con prodotti tipici della cucina ligure. I camerieri d'eccezione saranno il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.

La Croce Bianca, i militi e tutti i collaboratori ringraziano l'Associazione Vecchia Albenga, sempre vicina al loro ente e che da diversi anni devolve l'incasso della serata per l'acquisto di attrezzature e contribuisce all'allestimento di nuovi mezzi. Un ringraziamento particolare va alla ditta Bruno Basso per la donazione della sedia motorizzata e per tutto ciò che i soci della ditta fanno durante l'anno per la Croce. Un caloroso ringraziamento viene rivolto anche al sindaco dott. Riccardo Tomatis, all'Amministrazione Comunale e ai consiglieri comunali, che si prestano con particolare attenzione e simpatia nel servire le portate ai partecipanti alla cena. Un grazie a tutti i partecipanti, sempre molto numerosi, che rendono possibile lo svolgimento dell'evento.