Nulla osta ai funerali di Simone Ziporri: domani (18 luglio) nella chiesa parrocchiale di Carcare

Domani, martedì 18 luglio, alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Carcare, si terranno i funerali di Simone Ziporri, il 20enne di Cosseria rimasto vittima di un incidente stradale lo scorso 7 luglio lungo la provinciale 661 a Murazzano.

Al termine della cerimonia, la salma proseguirà per il cimitero di Cosseria. Inizialmente previste per la giornata odierna, le esequie erano state rimandate per il mancato nullaosta.

Il giovane Simone lascia la mamma Daniela, il papà Enrico e la sorella Elena.

Nel frattempo anche questa sera, a Cosseria alle ore 20.30, verrà recitato il Santo Rosario su richiesta delle persone amiche di Simone e con il benestare dei familiari.