Conversione dell’istituto Varaldo a ricovero per migranti, Savona in Azione: "Per le decisioni necessario un dialogo tra Prefettura, Comune e Provincia"

"In relazione a quanto emerso nei giorni passati relativamente ad un possibile utilizzo dell’istituto Varaldo come Centro di Accoglienza per far fronte allo Stato di Emergenza annunciato dal Governo, Savona in Azione tiene a rimarcare come certe dichiarazioni del Presidente Olivieri risultino improprie e premature". Lo afferma in una nota stampa, relativa al possibile utilizzo dell’istituto Varaldo come Centro di Accoglienza, Savona in Azione.

"È importante che le decisioni vengano prese a seguito di un dialogo tra Prefettura, Comune di Savona ed ente Provincia, con lo scopo di individuare una soluzione ottimale per tutti i soggetti coinvolti - si legge ancora nella nota - Infatti, un'adeguata strategia di risposta alla possibile emergenza migranti deve partire innanzitutto dal coinvolgimento dei sindaci e dalla messa a sistema di tutte le possibili risorse del territorio. Questo al fine di evitare che vengano prese in considerazione per i nuovi centri Cas (centri di accoglienza straordinaria) strutture particolarmente strategiche per i progetti futuri di un’amministrazione. Come sottolineato dal presidente Olivieri, la Provincia è tenuta a rispondere alle richieste emergenziali, tuttavia il Varaldo è tra i beni in alienazione dell’ente ed inoltre è di interesse per il Comune di Savona. Il dibattito politico sul suo utilizzo futuro può essere riaperto, ma a condizione che esistano i presupposti per restituire questo immobile alla città con una destinazione di pubblica utilità per la nostra cittadinanza".

"Come ricordato dall’assessore Riccardo Viaggi, la città di Savona accoglie ad oggi più di un quarto dei richiedenti asilo della Provincia, un dato ben superiore, in proporzione, rispetto ad altre città della Provincia. Savona è chiaramente disponibile ad adoperarsi per far fronte all’emergenza e ad accogliere i migranti, purché ci si impegni per definire una corretta suddivisione territoriale sia a livello Provinciale, che ancora di più a livello regionale" concludono da Savona in Azione.