Gestione spiagge libere attrezzate a Celle, consigliere Abate: "L'amministrazione intervenga a gamba tesa rescindendo il contratto con gli aggiudicatari"

Non si placano le polemiche sulla gestione delle spiagge libere attrezzate di Celle Ligure. Il consigliere di minoranza Jacopo Abate ha infatti puntato il dito sia contro la ditta che si era aggiudicata l'appalto dei litorali San Bastian in centro e Bouffou ai Piani, sia contro l'amministrazione comunale.

Nel passato la spiaggia veniva allestita già nel mese di Maggio con la presenza di un piccolo servizio bar ed attrezzata del necessario per il suo buon funzionamento.

"La spiaggia è sempre stata gestita dagli aggiudicatari in maniera decorosa - ha detto Abate facendo riferimento alla spiaggia libera attrezzata ai Piani - In piena stagione turistica la spiaggia oggi versa in condizioni raccapriccianti con presenza anche di rifiuti abbandonati, presumibilmente dai frequentatori, che possono diventare potenziale richiamo per topi ed altri animali creando un problema igienico sanitario".

Il bando era stato affidato a fine giugno, in netto ritardo rispetto al solito, alla Project Sport SRL S.S.D. insieme ad Unica Cooperativa Sociale Onlus, i quali quindi, oltre a montare le strutture, dovevano mettere a disposizione un bagnino per la spiaggia libera attrezzata di San Bastian che poteva controllare anche il litorale libero vicino.

Due invece gli assistenti bagnanti che sarebbero serviti ai Piani, di cui uno alla libera del Bouffou vista la presenza in mezzo alle due spiagge dei bagni Sole. Solo che le difficoltà nel reperire il personale stanno influendo.

"È incomprensibile e assurdo che un bando per l’assegnazione delle spiagge libere attrezzate sia stato emesso alle porte della stagione turistica e affidato in estate avanzata ad una società che non ha risorse sufficienti e non è in grado di reperire organico per fare fronte all’impegno preso - conclude il consigliere d'opposizione - Vista la situazione ed essendo il Comune affidatario credo sia dovere di questa amministrazione intervenire a gamba tesa su questa situazione, se occorre anche rescindendo il contratto con la società aggiudicataria attuando un piano alternativo magari consultando e collaborando con le Associazioni che sono certo daranno la loro disponibilità come è sempre stato nel passato".