Estate a Toirano: sabato 22 luglio serata con "Sinfonia per una Voce"

Nuovo appuntamento per la rassegna "Estate a Toirano". Sabato 22 luglio, alle ore 21.00, nella grotta Santa Lucia Inferiore serata con "Sinfonia per una Voce".

"Sinfonia per una Voce" nasce da un progetto del Soprano Angelica Cirillo dopo aver scoperto per caso la FisOrchestra, strumento unico al mondo in quanto racchiude in un solo strumento ben cento elementi d’Orchestra. Ideata dal Maestro Diego Trivellini e fatta da lui costruire a Castelfidardo da un équipe di ingegneri elettronici, sotto la supervisione dello stesso musicista marchigiano, la FisOrchestra riproduce il suono perfettamente intonato di una grande orchestra con tutte le sonorità di ogni sessione strumentale.