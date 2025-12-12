Investimento dell'avvocato Stipo, il Pm conferisce l'incarico per una perizia sull'incidente

Una perizia sull'incidente che ha visto coinvolto l'avvocato Alessandro Stipo.
Il Pubblico Ministero Chiara Venturi vuole fare luce sull'investimento e ha dato così l'incarico per capire a quale velocità andasse l'auto.
Stipo era stato travolto sulle strisce pedonali in un tratto illuminato come era stato possibile già appurare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.
La Sostituto Procuratore ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime.
Il noto legale loanese, ex presidente del Lions Club Loano Doria e attuale revisore dei conti, è attualmente ricoverato in prognosi riservata con un politrauma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Stipo era stato investito da un'automobile lo scorso 28 novembre intorno alle 23.00 a Loano in via Genova.
Immediato era stato l'intervento sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e l’automedica del 118.
Le forze dell'ordine erano intervenute per rilevare l'incidente.