“IT’S COOL”, anche a Savona al via la promozione degli Istituti tecnici superiori (Video)

Anche in provincia di Genova parte il progetto “IT’S COOL”, organizzato da Regione Liguria per promuovere i percorsi formativi degli ITS Academy, gli Istituti Tecnologici Superiori.

La tappa savonese è in programma il 19 luglio presso il campus universitario dalle 19 alle 22.

Con “IT’S COOL” Regione Liguria vuole trasformare i classici “open day” in occasioni per far conoscere gli ITS Academy con il divertimento e la musica, vere e proprie “open night” offerte ai ragazzi che hanno appena terminato la Maturità e stanno decidendo il proprio futuro. Ogni serata prevede infatti testimonianze degli studenti degli ITS intervistati dai talent di 105 Alessandro Sansone, Bryan e Valeria, con la possibilità di visitare gli Istituti.

“È un’iniziativa per coinvolgere i nostri giovani e presentare loro in maniera nuova, divertente e dinamica quelli che sono gli ITS Academy, ovvero i corsi biennali per i diplomati che possono portare posti di lavoro, garantire occupabili e dare anche grande soddisfazione professionale - dice l’assessore alla Formazione Marco Scajola - I nostri ITS Academy presentano corsi che toccano i vari settori delle aziende qui in Liguria ma soprattutto sono corsi veloci (durano due anni) e sono prevalentemente in aziende quindi esperienza pratica sul campo.

L’aspetto importante è l’occupabilità: con una media nazionale dell’80% di occupabiltà finito il corso ITS, la Liguria sale al 90% di occupabiltà. Quindi i nostri corsi danno garanzie e noi attraverso questi momenti anche divertenti che abbiamo definito IT’S COOL, con Radio 105 vogliamo avvicinare i giovani, coinvolgerli e farli sentire padroni della loro vita.

Saremo mercoledì 19 luglio a Savona. Vi aspetto perché con Radio 105 vi presenteremo i nostri corsi”.