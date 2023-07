Dego, una torretta per ammirare il panorama: "Consentirà di realizzare quanto sia invidiabile il patrimonio ecologico"

Una torretta per godersi la bellezza e le peculiarità del territorio: uno sterminato mare verde a perdita d’occhio. E' questa l'iniziativa messa in cantiere dal comune di Dego.

Il punto di osservazione è stato posizionato in una zona strategica nella frazione di Santa Giulia: "La struttura inviterà le persone a fermarsi, riposare e godere della vista panoramica che la zona ha da offrire. Ma non solo. Permetterà agli abitanti di capire e realizzare quanto sia alta e invidiabile la qualità dell'aria e l'abbondanza di ossigeno puro", spiegano dal comune.

La presenza di un'ampia copertura boschiva, come nel caso di Dego con il suo 81% di superficie boschiva, garantisce un'abbondante produzione di ossigeno e rappresenta un patrimonio ecologico di inestimabile valore: "Offre un esempio tangibile di come la conservazione ambientale possa andare di pari passo con la promozione di un ambiente salubre e di qualità per le persone che vi vivono", aggiungono dal comune

L'iniziativa vuole essere anche un ringraziamento per tutti coloro che in questo momento stanno lavorando e impegnandosi per ridurre gli effetti del cambiamento climatico: "Se ci pensiamo siamo veramente tantissimi: dalle piccole imprese alle multinazionali, dagli scienziati alle varie associazioni, fino ad arrivare ai singoli cittadini che si impegnano in piccoli gesti quotidiani non meno importanti. Un grazie e uno stimolo a far ancora meglio che può arrivare proprio dalla vista di questo immenso mare verde che veramente induce a riflettere sull'importanza del rispetto ambientale e spinge a fare ancora meglio".

La torretta vuole diventare un invito ad esplorare e scoprire il lato verde di Dego. L'inaugurazione si terrà domenica 23 luglio con ospite Marco Olmo, ultramaratoneta italiano, vincitore di numerosi trail. Questo il programma: ore 9 ritrovo presso la chiesa di Santa Giulia, ore 10 partenza manifestazione podistica, ore 10.10 partenza camminata, ore 11 premiazioni varie. A seguire il taglio del nastro al punto panoramico. L'evento è organizzato dal comune e dalla pro loco, in collaborazione con l'Atletica Cairo.