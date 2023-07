Darsena, il Comune amplia l'orario d'accesso per i mezzi dei fornitori delle attività commerciali

La giunta ha approvato la pratica che amplia l'orario di accesso dei mezzi commerciali alla Darsena. Fino ad oggi l'accesso all'area pedonale della Darsena è consentito dalle 5 alle 11. Con la nuova delibera di giunta sarà dalle 5 alle 11 e dalle 15,30 alle 17,30 “al fine di garantire al meglio – spiega il Comune – le esigenze connesse all'approvvigionamento merci per le attività di ristorazione e all'assistenza ai natanti da parte delle ditte che operano nell'ambito della nautica”.

Viene inoltre confermata l'area pedonale nel perimetro compreso tra via Chiodo (come limite esterno escluso), Calata Sbarbaro – da piazza Rebagliati a via Gramsci, via Baglietto, Piazza Ammiraglio Enrico Roni, via della Calata, via De Maestri d'Ascia, piazza delle Mancine e via del Molo. Confermate via Baglietto, da Calata Sbarbaro a Vico del Molo, come area esclusivamente pedonale salvo il transito dei mezzi di soccorso.