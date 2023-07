Cisano, “Recuperare gli antichi nomi delle vie affiggendo targhe”: l’idea è del consigliere comunale Morchio

“La ricorrenza della festa patronale a Cisano Sul Neva con la celebrazione di Santa Maria Maddalena, mi offre l’occasione per lanciare l’idea di recuperare gli antichi nomi delle vie del paese affiggendo targhe con gli originari nomi delle strade”. Così il consigliere del Comune di Cisano Agostino Morchio.

“I toponimi sono beni preziosi che racchiudono l’amore per la propria terra e rappresentano un intimo legame con i luoghi in cui si vive – prosegue il consigliere -. Il posizionamento dei vecchi nomi a fianco di quelli ufficiali rappresenta inoltre uno strumento per dare rilevanza pubblica alla lingua ligure come previsto da apposita legge regionale che ha recepito le indicazioni del libro Rosso dell’ Unesco sugli idiomi in pericolo di estinzione”.

“Conservare le tradizioni, laiche e religiose, usi e costumi di una volta significa tenere viva la memoria e contribuire ad incuriosire i più piccoli che possono così chiedere ai loro nonni e agli anziani del borgo le origini e le storie legate al nostro passato e al nostro territorio, crescendo domani da cittadini adulti consapevoli con il rispetto dei luoghi di origine a prescindere da dove le scelte di vita li porteranno”.

“Eventi come le presentazioni di libri in Sala Gollo, la rassegna musicale estiva che permette di riempire in allegria i tavoli di bar e ristoranti in un salotto all’aperto di incommensurabile bellezza off limits al traffico, gli appuntamenti culinari in occasioni delle feste religiose e i prossimi tornei di calcio al campo sportivo G.Raimondo sono le dimostrazioni che Cisano Sul Neva punta sempre più ad essere un paese vivo e dinamico con un suo ‘gusto’ saporito fatto di modernità e tradizione che ammalia ed invoglia a diventarne parte integrante”, conclude il consigliere Morchio.