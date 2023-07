Femminicidio di Piazza delle Nazioni: la pistola usata da Safayou Sow ceduta da Yuri Scalise, l'assassino di Gaetano Rinino

Gli era stata ceduta da un cinquantenne, alcuni giorni prima del femminicidio compiuto nella notte dello scorso 6 maggio in piazza delle Nazioni a Savona, la pistola utilizzata da Safayou Sow per uccidere con due colpi l'ex fidanzata Danjela Neza.

A consegnare l'arma (una Beretta 765) al 27enne guineano è stato Yuri Scalise, noto alle cronache per aver ucciso - nell'ottobre 2003 - l'amico e vicino di casa Renato Rinino, noto come l’Arsenio Lupin savonese.

A rivelarlo è stata l'indagine avviata dal pm Luca Traversa subito dopo il gravissimo episodio dagli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura e che ora ha portato all'arresto di un pregiudicato di nazionalità italiana in esecuzione a un'ordinanza del gip del Tribunale di Savona, emessa su richiesta del Pubblico Ministero, che per l'uomo ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere per i reati di ricettazione e cessione di arma clandestina.

Gli investigatori, non convinti dalla versione di Sow secondo cui l'arma era stata trovata in un cespuglio nella zona del Santuario col giovane che aveva affermato di averla tenuta per legittima difesa dopo essere stato coinvolto in un litigio, hanno chiuso il cerchio della loro attività concentrandosi sugli ultimi contatti dell’omicida.

Nello sviluppo dell’indagine hanno raccolto una serie di gravi indizi a carico dell’uomo che, dietro compenso, gli avrebbe ceduto l’arma con la matricola abrasa, completa di munizioni.

I riscontri raccolti hanno quindi consentito all’Autorità Giudiziaria, alla cui disposizione è stato messo Scalise dopo essere stato condotto nel carcere di Imperia, di emettere il provvedimento restrittivo e ai poliziotti di rintracciare immediatamente l’uomo, il pomeriggio stesso, mentre rientrava nella sua abitazione di Sant'Ermete, frazione di Vado Ligure.