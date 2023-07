Albissola Marina, il 28 luglio la festa provinciale della Lega

Proseguono in Liguria le feste estive della Lega Salvini Premier. Giovedì 20 luglio è stata la volta della Lega provinciale di Genova con un partecipato evento ad Arenzano con la presenza di tantissime persone che si sono ritrovate per una serata di festa ma anche per ascoltare il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini.

Il prossimo appuntamento promosso dalla Segreteria Provinciale di Savona con la collaborazione delle sezioni del territorio è in programma dalle ore 20,30 di venerdì 28 luglio ai bagni Santantonio di Albissola Marina, dove è prevista la partecipazione di numerosi “big” del partito, tra questi il viceministro e segretario regionale del partito Edoardo Rixi, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo Marco Campomenosi, il deputato Francesco Bruzzone e del capogruppo Lega in Regione Liguria Stefano Mai.

“È un appuntamento molto importante per la Lega in Provincia di Savona, un momento conviviale con ampi spazi di discussione e riflessione politica – spiega il segretario provinciale della Lega Sara Foscolo - sarà l’occasione per confrontarci con i nostri amministratori locali e con i nostri rappresentanti nelle istituzioni a tutti i livelli, in vista del prossimo anno, molto impegnativo dal punto di vista politico, con 40 comuni al voto, le elezioni Europee e, speriamo, il rinnovo dell’Amministrazione Provinciale. Eventi di questo tipo sono fondamentali per rapportarci direttamente con i nostri sostenitori, con i territori, per stare in mezzo alla gente, che è quello che da sempre ci contraddistingue”.