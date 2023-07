Ennesimo parto in ambulanza, Grande Liguria: "Stando alle promesse di Toti il punto nascite del Santa Corona doveva essere aperto da almeno due anni"

"Certamente la nascita di un bimbo è sempre una bella notizia. C'è una cosa assai sconcertante: partito da Albenga è nato dentro l'ambulanza in una piazzola, sull'autostrada all'altezza di Vado Ligure. Per fortuna anche questa volta è andato tutto bene. Stando alle promesse del presidente Toti, il punto nascite a Santa Corona doveva essere aperto da almeno due anni". Questo l'attacco del Comitato Sanità Grande Liguria della Provincia di Savona.

"Se così fosse stato probabilmente il bimbo sarebbe nato in sicurezza e comodamente nel punto nascita del Dea di secondo livello a Santa Corona. Non smetteremo mai di protestare per questa situazione che non vede purtroppo una soluzione a breve termine".

"Per cui non ci resta che dire 'che Dio c'è la mandi buona'", concludono da Grande Liguria.