Savona, Fratelli d'Italia lancia una raccolta firme contro il degrado a Santa Rita

“Mentre il Comune si affida ad una sociologa per indagare e studiare quali sono i problemi nel quartiere noi andiamo sulla strada e parliamo con le persone. Sabato li ascolteremo e chiederemo di firmare la petizione per sollecitare il Comune a prendere provvedimenti per una situazione di degrado nel quartiere che è sotto gli occhi di tutti”. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale Massimo Arecco, lancia l'iniziativa per il quartiere di Santa Rita e parte dell'Oltreletimbro.

La raccolta firme riguarderà le zone ritenute più critiche del quartiere, come piazza delle Nazioni o piazza Maestri dell'Artigianato, già oggetto di vari esposti da parte dei residenti. “Ma ci interessa anche sapere – prosegue Arecco - che cosa pensano gli abitanti della zona del fatto che la palestra delle scuole De Amicis verrà adibita a centro per profughi”. Sarebbe infatti vicino l'arrivo di una ventina di profughi in città e che dovrebbero essere temporaneamente, ospitati nella palestra richieste dalla Prefettura in quanto punto di Protezione civile, come era già successo nel 2011. In una lettera alla Prefettura il Comune ha chiesto alcune garanzie.

Inizialmente era stato identificato il Varaldo, alla Villetta, come centro di accoglienza. “Il fatto che sia stata abbandonata l'ipotesi del Varaldo significa che il nostro lavoro è servito- prosegue Arecco- Savona è satura e quello dell'accoglienza è un problema importante per questo abbiamo chiestola convocazione di un consiglio monotematico. Quando ero nella giunta Caprioglio siamo riusciti a fare una trattativa con l'allora prefetto e abbiamo fatto la scelta dell'accoglienza dei minori non accompagnati”.