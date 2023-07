L'Europa torna "Il posto della guerra". A Finale si parla di geopolitica col professor Parsi

Dopo quasi ottant’anni la guerra è ricomparsa sul Vecchio Continente. L’aggressione scellerata che Vladimir Putin ha scatenato contro l’Ucraina il 24 febbraio 2022 ha rotto decenni di pace e ha fatto sì che l’Europa tornasse a essere ciò che per secoli era sempre stata fino alla conclusione del secondo conflitto mondiale: "il posto della guerra".

Ad analizzare le diverse sfaccettature dell'argomento partendo ponendosi alcune sostanziali domande, è il professor Vittorio Emanuele Parsi, docente ordinario di Relazioni Internazionali nella facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di Milano, dove insegna anche Studi Strategici, che giovedì 27 luglio presenterà nel corso della rassegna "Un Libro per l'Estate" di piazza San Giovanni Battista a Finalmarina (ore 21.15) il suo ultimo lavoro dal titolo proprio "Il posto della guerra. E il costo della libertà".

Come è potuto accadere uno scempio simile proprio nella "civile Europa"? Nel luogo che ha rappresentato un pilastro di quell’ordine liberale che ha trasformato il sistema internazionale stringendo attorno a sé una famiglia di democrazie affratellate e tessendo una fitta trama di istituzioni e trattati garanti della cooperazione e della pace? Se la pace, dunque, è stata infranta proprio dove le condizioni per mantenerla erano le migliori possibili, che speranza resta per evitare che la forza ricominci a essere la sola "regola del mondo"?

Secondo il professor Parsi la risposta a questa domanda passa per la consapevolezza che la possibilità di escludere la guerra come prospettiva deriva proprio dalla credibilità e dalla sopravvivenza di quell’ordine liberale che la guerra di Putin ha messo sotto attacco: l’invasione russa dell’Ucraina non è infatti solo una dichiarazione di ostilità mortale nei confronti di quel paese, ma è anche un’esplicita aggressione all’Occidente democratico e ai principi e alle regole su cui si fonda.

Ripensare la guerra, e il suo posto nella cultura politica europea contemporanea, dopo l’Ucraina, per il docente universitario ma anche editorialista de Il Messaggero, è il solo modo per non trovarsi di nuovo davanti a un disegno spezzato senza nessuna strategia per poterlo ricostruire su basi più solide e più universali. Perché se c’è una cosa che la fiera resistenza del popolo ucraino ci ha insegnato è che non bisogna arrendersi mai, che la difesa della propria libertà ha un costo ma è il presupposto per perseguire ogni sogno, ogni speranza, ogni scopo, che le cose per cui vale la pena vivere sono le stesse per cui vale la pena morire.