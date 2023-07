Diocesi Savona-Noli: visite guidate alle stanze di Pio VII nell'ultimo giovedì di luglio

Anche domani sera, giovedì 27 luglio, il Complesso Museale della Cattedrale aprirà straordinariamente al pubblico ad ingresso gratuito. Dalle ore 21 alle 23 si potrà ammirare la Cappella Sistina e il Chiostro Francescano, sarà accessibile il bookshop e ci sarà l'occasione di essere accompagnati nelle visite guidate a gruppi agli Appartamenti di Pio VII. Nell'anno del bicentenario dalla morte del papa cesenate la Diocesi di Savona-Noli pone all'attenzione della città il patrimonio storico e artistico che si conserva all'interno del Vescovado. Le vicende del Papato e dei suoi rapporti con Napoleone Bonaparte legano per sempre la storia di Savona con il Pio VII, che fu prigioniero dell'imperatore francese in città dal 1809 al 1812.

L’appartamento del palazzo vescovile vicino alla Cattedrale, fatto appositamente allestire, doveva apparire come una reggia e il papa nelle sembianze di un ospite illustre. In realtà sotto la rigida sorveglianza del prefetto Chabrol era strettamente sorvegliato, la corrispondenza controllata e i visitatori sottoposti a perquisizione e il pontefice poteva assistere alla messa dietro una grata. Un tentativo per tre lunghi anni di renderlo docile al volere di Napoleone.