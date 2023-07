Savona, strade con buche e asfalto rovinato. Il Comune affida i lavori di manutenzione straordinaria

Il Comune di Savona ha affidato alla Mantobit i lavori di manutenzione straordinaria delle strade. Gli interventi di asfaltatura dovrebbero iniziare intorno a settembre e riguarderanno via Famagosta, via Berlingeri, via Giuria, via Pirandello, via Alessandria e vie limitrofe, via alla Rocca di Legino e via Chiavella, via Buozzi. Le strade oggetto di interventi straordinari di asfaltatura sono state individuate su segnalazione e dopo un monitoraggio da parte degli uffici comunali. Molte sono con l'asfalto ammalorato e piene di buche che potrebbero essere pericolose soprattutto per chi va in bici o in moto. La stessa amministrazione spiega che ritine l'intervento necessario “per porre rimedio alle situazioni di criticità dovute all'usura dei manti bituminosi". "I lavori dovrebbero iniziare entro fine estate – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi - e riguarderanno alcune strade che sono in situazioni più critiche. Nella prossima giunta prevediamo di approvare la delibera sulla segnaletica verticale e e orizzontale”.

La base d'asta dei lavori era di 280 mila euro, in parte contributo ministeriale e in parte risorse dell'amministrazione. L'appalto è stato aggiudicato a Mantobit SpA con sede a Savona, che, con il ribasso offerto del 18,82%, è risultata aver presentato la migliore offerta.