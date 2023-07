Raccolta porta a porta a Savona, la nuova società si presenta: "Subito spazzamento, lavaggio strade e cassonetti. L'impatto si vedrà in poche settimane, non mesi"

"Si dà vita ad un rapporto di partnership pubblico privato, nuovo che va consolidato. Sea-S è chiamata ad aprire una nuova fase in un settore delicato come quello dell'igiene urbana che soffre da tempo e attende da questo punto di vista una fase nuova sia dal punto di vista del servizio che per dare subito un segno nei tempi tecnici, di discontinuità e di cambio di passo di pulizia di base - ha detto il sindaco Marco Russo - È una necessita della città ma serve anche a ristabilire un rapporto nuovo con i cittadini per far compiere a Savona dei passi avanti sull'igiene urbana e dal punto di vista ambientale. Il Porta a porta è un cambio di paradigma, una sfida affascinante e importante. Savona in questo momento è molto arretrata e vogliamo che diventi importante dal punto di vista dell'innovazione".

"Questa è una grande opportunità perchè si può dire che si comincia da zero e non è facile dirlo nel nostro settore. La prima cosa sul quale ci stiamo dedicando è la formazione del personale e fornire loro gli strumenti su come lavoriamo noi e dove vogliamo andare - ha detto l'amministratore delegato di Sea-S Stefano Valle - Non è ancora stato sottoscritto il contratto di concessione e verranno definite tutte le tempistiche per l'avvio".

"Ora abbiamo un periodo dal primo di agosto fino alla partenza dove ci possiamo concentrare sul servizio di spazzamento, stiamo studiando dei servizi integrativi, abbiamo messo a disposizione dei mezzi e si vedrà nelle prossime settimane un cambiamento - precisa Valle - Sicuramente non è possibile coprire il 100% delle vie il primo giorno, stiamo studiando la suddivisione delle zone e l'impatto si vedrà in poche settimane. Si parla di giorni non certo di mesi".

Sulla raccolta porta a porta bisognerà attendere qualche mese e l'attenzione sarà alta sulle diverse aree della città.

"In prima battuta vogliamo coinvolgere le utenze selezionate, commerciali e ci concentriamo su una raccolta prevalentemente legata all'organico. Non daremo mastelli a tutti i cittadini, il servizio prioritariamente si baserà su un calendario e a seconda della territorialità e della densità popolare si modulerà con contenitori di grande e piccola dimensione - ha proseguito l'ad di Seas-S - Cominceremo un percorso lungo che passa dalle nostre esperienze ed è necessaria una fase transitoria".

"Vogliamo rendere più fluida la relazione tra il socio pubblico e quello privato, immaginando un meccanismo di innovazione amministrativa - puntualizza il presidente Marco Altamura, componente del cda insieme a Angela Tomasoni - questa città merita che vengano coinvolti i cittadini e i dipendenti, vogliamo far sí che Sea-S per le competenze diventi un interlocutore auspichevolmente privilegiato per le tematiche della sostenibilità ambientale".

"C'è sempre stato un rapporto continuativo e di stima reciproca e voglio ringraziare il personale di Ata, gli uffici infatti hanno lavorato tanto su questo percorso" puntualizza l'amministratore unico di Ata Simona Ferrando.