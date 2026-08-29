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Attualità | 29 agosto 2026, 10:04

Varazze, un'ordinanza del sindaco Pierfederici per liberare l’alveo di Rio Mola dai detriti

l’accumulo di pietre e materiale alluvionale riduce la sezione di deflusso sotto il ponte di via Marconi

Varazze, un'ordinanza del sindaco Pierfederici per liberare l’alveo di Rio Mola dai detriti

In vista dell'autunno il Comune mette in sicurezza il territorio prima che la stagione delle grandi piogge entri nel vivo. Il sindaco Luigi Pierfederici ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per sgomberare immediatamente l'alveo del rio Mola dai detriti accumulatisi attorno al ponte di via Marconi. 

A far scattare il campanello d'allarme sono stati i recenti sopralluoghi dei tecnici del Comune dai quali è emerso che a monte e a valle del ponte di via Marconi si è formato un pesante accumulo di pietre, ciottoli e materiale alluvionale. Una vera e propria barriera naturale che riduce la sezione di deflusso del rio Mola e che quindi va liberata.

Per il Comune aspettare il completamento dell'iter ordinario per l'acquisizione dei nulla osta idraulici da Regione e Provincia avrebbe comportato un ritardo inaccettabile. Per questo il primo cittadino ha attivato i poteri straordinari previsti dal testo unico degli enti locali, derogando alle autorizzazioni preventive per consentire l'ingresso immediato dei mezzi meccanici nel letto del torrente. 

I lavori di rimozione e asportazione del materiale da togliere sono stati affidati all'impresa cittadina Trevisiol. A cantiere ultimato la documentazione verrà inviata a Regione Liguria e Provincia di Savona per gli adempimenti formali.

Redazione

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