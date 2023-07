Riduzione dell'orario dell'ufficio postale al Pero. Varazze Domani: "Perchè l'amministrazione non mette in campo iniziative per evitare il disagio?"

A dirlo è il gruppo di minoranza Varazze Domani che come l'anno scorso ha lanciato l'allarme.

"Abbiamo verificato che negli altri comuni vicini, Stella e Sassello, gli orari di apertura resteranno invece invariati. Continuiamo a chiederci il perché la nostra amministrazione, probabilmente a differenza di altre che hanno a cuore l'entroterra, non metta in campo formali iniziative per evitare tale disagio ai residenti, e che riteniamo possa essere il preludio di una futura chiusura dell'unico sportello rimasto nell'entroterra" concludono dall'opposizione.