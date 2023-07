Curiosità sul bingo che non conosci

Il gioco del bingo nasce nel lontano 1530 proprio nel nostro Paese e affonda le sue origini nella cultura popolare italiana. Dopo tanto tempo dalla sua invenzione il bingo ha incontrato internet e questo evento ha dato vita al Bingo Online. Da ora è possibile giocare non solo nelle sale bingo fisiche ma anche comodamente da PC, smartphone o persino sul tablet. Sui vari siti web poi sono state create tipologie diverse di bingo come ad esempio: Bingo-75, Bingo-90, Bingo-Lite, Smorfia Bingo, Caccia ai Simboli Bingo e Cinco Bingo. Su Bingo-90 potrete provare l’esperienza di giocare al classico bingo con in più l’opportunità di chattare e divertirvi con giocatori provenienti da tutto il mondo. Se invece siete amanti della smorfia non potete non provare a giocare a Smorfia Bingo. Poi se voleste giocare solo ad una versione alternativa del Bingo allora il Bingo-75, Cinco o la versione fuori dagli schemi Caccia ai Simboli vi piaceranno senza alcun dubbio.

La Storia del Bingo: tutto quello che c’è da sapere

Il gioco del Bingo come lo conosciamo noi oggi e che da molti anni accompagna alcune tavolate di famiglia nei giorni di Natale ha origini incredibilmente antiche. Questo nacque in seguito a un litigio avvenuto nel 1734 tra Re Carlo III di Borbone e il frate domenicano Gregorio Maria Rocco. Per il Re l’idea migliore era legalizzare il gioco in modo da far aumentare le entrate, il frate però era di tutt’altro parere infatti riteneva che questo svago avrebbe avuto un effetto negativo allontanando così il popolo dalla preghiera. Dopo questa lite allora si arrivò ad un compromesso ossia quello di bandire il bingo durante il periodo natalizio. Quest’idea però non trovò il totale appoggio del popolo, infatti i napoletani non vollero rinunciare per nulla a questo gioco e perciò ne crearono una versione casalinga del lotto dando origine in questo modo alla tombola. Allora i 90 numeri furono trasferiti sul legno e successivamente messi dentro dei piccoli cestini di vimini, chiamati panarielli, poi furono inventate anche le cartelle in cartone con i numeri disegnati sopra di esse. Insomma, curiosità sul bingo tutte da sapere.



Come si gioca a Bingo Online?

Il Bingo Online non è tanto diverso dal tradizionale bingo, infatti è molto semplice l’unica cosa che cambia è semplicemente il mezzo, però le regole sono praticamente identiche per entrambe le versioni. Per iniziare la prima cosa da fare è ovviamente iscriversi ad un qualsiasi sito internet di Bingo Online e dopo aver fatto questo potrete tranquillamente giocare, ovviamente sulla pagina dove vi siete iscritti. Una volta effettuata la registrazione ed aver inserito i dati personali richiesti entrerete virtualmente nella vostra sala da gioco e da quel momento potrete comprare una o più cartelle da bingo cliccando solamente sul tasto Compra. Queste hanno un prezzo di partenza molto basso, quindi non dovrete preoccuparvi di spendere il prezzo, vi costeranno solo 0.02€. Da adesso vi basterà scegliere una sala bingo e partecipare ad una partita in modo da aggiudicarsi il premio del bingo messo in palio per quella partita.



Come funziona l’estrazione e quanto si può vincere giocando al Bingo Online?

Una volta effettuati tutti i passaggi richiesti dal sito ed entrati nella sala bingo virtuale inizierà in seguito l’estrazione dei numeri del bingo che proseguirà fino a quando uno dei giocatori non riuscirà ad aggiudicarsi la cinquina, ossia 5 numeri sulla stessa linea orizzontale, e terminerà quando qualcuno sarà riuscito a fare bingo, quindi cartella completa. Solamente in Bingo-75 avrete a disposizione anche altri premi come, per esempio, la doppia linea e la terza linea. Il premio a disposizione è una somma di denaro che varia a seconda del numero di cartelle che vengono vendute ed anche un eventuale montepremi online minimo messo in palio durante il gioco. In casi particolari è possibile persino vincere il jackpot ossia un ammontare progressivo che si aggiudica il giocatore che fa bingo con un numero di estratti che non superi il numero prefissato da ogni gioco. Inoltre durante lo svolgimento delle partite vi sarà possibile guadagnare dei bonus bingo attraverso divertenti quiz utilizzabili che potrete usare gratuitamente nelle partite successive.



Curiosità sul bingo che molto probabilmente non conoscevate

Il Bingo è un gioco molto semplice e molto antico; infatti, nacque nel 1530 in Italia e deriva da Lo Gioco del Lotto d’Italia però le sale da bingo sono andate di moda solo fino agli inizi del nuovo millennio. Negli anni il gioco è diventato estremamente popolare, infatti persino in Gran Bretagna si vendono più cartelle del bingo che biglietti per le partite di Premier League, considerato il miglior campionato calcistico del mondo. Altra cosa molto interessante il gioco appena nato aveva un altro nome Beano, perché venivano utilizzati dei fagioli, in inglese bean, per coprire i numeri sulle cartelle. A trasformare il nome sarebbe stato il costruttore di giocattoli Edwin S. Love che durante una partita al posto di strillare beano disse per l’emozione Bingo, da quel momento il nome piacque e venne utilizzato. Di sicuro in molti staranno pensando comunque che questo è un gioco da vecchi però non è così infatti l’età media dei giocatori ha meno di 35 anni, insomma il Bingo è per giovani e aiuta a rimanere giovani.



Altre curiosità sul gioco del Bingo che di sicuro non sapevate

Tra i giocatori più accaniti del bingo ci sono di sicuro gli scozzesi, infatti in Gran Bretagna le cartelle vendono benissimo. Però lo United Kingdom non è formato dai soli inglesi, anzi la Scozia è il paese dove il bingo è il gioco più apprezzato. Secondo dei dati ben 1 scozzese su 5 gioca a bingo, mentre nel Sud dell’Inghilterra il rapporto è di 1 su 20. Le partite di bingo poi non hanno un tempo limite prefissato online le partite non durano molto grazie ai sistemi automatizzati, mentre dal vivo le partite possono durare dai 3 ai 6 minuti e pensate che in 1 minuto vengono chiamati ben 23 numeri. Questo gioco poi come molti altri è un ottimo anti-stress poiché permette di liberare le endorfine. Infine l’ultima curiosità, forse la più interessante, è che in Australia quando un giocatore completa la propria cartella non esclama Bingo bensì Housie.

