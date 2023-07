Albenga, strada di accesso al cimitero di Salea. Calleri e Secco: "Faremo il possibile per metterla in sicurezza"

Durante il Consiglio comunale dello scorso mercoledì 26 luglio ha visto trattare tra i punti all’ordine del giorno la questione relativa alla situazione del cimitero di Salea.

Nonostante i consiglieri Ilaria Calleri delegata alla frazione e Mirco Secco delegato ai servizi cimiteriali abbiano illustrato sia gli interventi effettuati alla strada di accesso al cimitero che quelli da fare, in particolare la regimazione delle acque, prima di poter procedere alla riasfaltatura della stessa, non sono mancati gli attacchi e le polemiche della minoranza.

Afferma il consigliere Secco: "Visto che molto probabilmente i consiglieri di minoranza hanno delle grossissime difficoltà a capire l'italiano ci troviamo costretti a dover tentare di spiegare meglio come stanno le cose. Durante il Consiglio comunale del 26 luglio non è stato ovviamente negata la necessità di alcuni interventi. Siamo ben consapevoli dello stato della strada che porta al cimitero di Salea, infatti la situazione è già stata presa in carico dagli uffici comunali".

"Purtroppo in passato nella zona erano stati realizzati dei terrazzamenti che ostruivano il normale e regolare deflusso delle acque che venivano convogliate lungo la strada determinando il dissesto della stessa. Prima di poter provvedere al rifacimento della strada e del piazzale, è necessario quindi risolvere questa delicata situazione - conclude Secco - Fa specie che la progettazione e la valutazione dell'aspetto idrogeologico della zona sia stata redatta da un architetto e da un ingegnere vicini ai consiglieri di minoranza che oggi attaccano per la situazione determinata proprio da questi interventi".

Aggiunge Ilaria Calleri: "Dispiace, ma purtroppo siamo abituati, alla superficialità con la quale vengono affrontate le cose dai consiglieri di minoranza che forse non comprendono quanto abbiamo spiegato anche in consiglio comunale o, più facilmente, fingono di non comprendere per poter far polemica e strumentalizzare. La nostra Amministrazione farà il possibile per risolvere la situazione della strada che porta al Cimitero di Salea, tant’è vero che gli uffici stanno già valutando le possibili soluzioni al problema. Purtroppo le tempistiche non possono essere immediate proprio per la particolarità del problema che necessita uno studio preciso per la corretta regimazione delle acque, ma ascoltiamo sempre i cittadini e le necessità del territorio".