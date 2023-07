Borghetto S. Spirito: piazza Pelagos gremita per il concerto del tenore Davide Pastorino

Successo di pubblico ieri a Borghetto Santo Spirito nella nuovissima piazza Pelagos, sul lungomare, per l'atteso concerto del tenore nolese Davide Pastorino accompagnato dalle bravissime Alter Echo String Quartet.

Per l'occasione sono saliti sul palco anche il consigliere regionale Brunello Brunetto e il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa complimentatisi con Davide per la splendida serata e per aver sostenuto concerti in favore di malati oncologici in Corsica. Sul palco presente inoltre la neosindaca di Ceriale Marinella Fasano giunta per complimentarsi con gli artisti, presenti anche il sindaco di Balestrino Stefano Saturno ed il comandante dell'Arma dei carabinieri maresciallo capo Paolo Giordanendo.