Bosco in fiamme a Dego, l'allarme in località Cucco: zona presidiata

Incendio boschivo a Dego. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio odierno in località Cucco. La centrale operativa ha mobilitato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Cairo Montenotte e Sassello, nonché i volontari Aib e l'elicottero.

Per oltre due ore, i soccorritori hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e proteggere le abitazioni circostanti. Fortunatamente, la situazione è ora sotto controllo, ma per prevenire eventuali ripartenze, la zona verrà presidiata per tutta la notte.

Le cause sono ancora in via di accertamento ma, secondo quanto appreso, tra le ipotesi ci sarebbe anche l'atto doloso.