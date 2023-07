Pd, il segretario Natale: "Basta litigiosità. Il Pd è sulle sue gambe, ora bisogna allenarlo per farlo correre nel 2024"

Tornare sul territorio, aprire un confronto sui grandi temi e stop alle divisioni e alla litigiosità all'interno del partito. Davide Natale, da poco eletto segretario regionale del Pd, dopo l'incontro con il sindaco Russo, lavora ad un’agenda comune sui temi salienti per il territorio, da affrontare con una visione unitaria . L'appuntamento alle elezioni amministrative del 2024, che vedranno al voto 40 Comuni, sono troppo importanti e non possono lasciare spazio a contrasti interni.

“Savona è stata la prima uscita che ho fatto dalla mia elezione - spiega Natale – Non conoscevo il sindaco Russo e mi ha fatto un'ottima impressione. L'ho trovato disponibile al confronto. A settembre sarò il altri comuni della provincia. I temi sul tavolo sono molti: il lavoro, la casa la sanità. Su quest'ultimo le iniziative del consigliere regionale Arboscello sono innumerevoli ma sono tante anche le altre battaglie che Arboscello porta avanti con grande incisività”.

Per arrivare alle prossime amministrative la parola d'ordine è stop ai contrasti interni e l'immagine sterna che ne deriva di un partito litigioso e diviso in correnti, per tornare tra i militanti.

“Dobbiamo darci un metodo e fare una campagna ed un confronto all'interno dei circoli prosegue Natale - Credo che si sia parlato troppo al nostro interno e poco estremamente. E' ovvio che se siamo in difficoltà qualche problema c'è. Abbiamo stancato tutti con la litigiosità che rischia di diventare patologica. Lavoriamo per un cambio e perché dobbiamo passare dal partito del litigio a quello della proposta. Io mi ritengo un mediano. Il Pd è sulle sue gambe, ora bisogna allenarlo per farlo correre nel 2024”.

Per ora non ci sono ancora dei nomi di possibili candidati sulle prossimi amministrative, mentre alcuni iscritti ancora non hanno compreso ( e approvato) l'accordo con il partito di Toti che ha visto confermare alla presidenza della Provincia Pierangelo Olivieri (Cambiamo) e la vice presidenza a Massimo Niero (Pd).

“Non credo ci potrà mai essere un'alleanza politica con il partito di Toti. Siamo antitetici – prosegue Natale – Forse è stato rischioso ma credo che quello della Provincia sia stato solo un accordo per potere avere maggiore rappresentanza. Per le prossime amministrative non abbiamo dei nomi ma stiamo già ragionando con il segretario provinciale Parrinello sui Comuni al voto”.

Il prossimo appuntamento sarà a settembre con un evento sulla sanità “a Settembre – spiega Natale- organizzeremo una serie di iniziative sui territori per discutere i problemi della sanità e presentare le nostre proposte”. Proposte che sono relative all’utilizzo delle risorse pubbliche per la realizzazione dei nuovi ospedali; le assunzioni di personale, investimenti per abbattere i le liste d’attesa e ridurre le fughe verso altre regioni.