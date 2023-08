Giuliano all'Arlir, la nomina entro il 10 agosto. Bovero: "Non ne siamo al corrente, noi che dovremo informare i cittadini"

Ultimo, probabilmente, consiglio comunale per il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano e l'aria è da bocche cucite più totali, senza informativa ai consiglieri di un parlamentino che fra circa poco più di un mese rischia di sciogliersi con l'arrivo di un commissario.

La prima cittadina infatti sarebbe vicina dall'essere nominata a capo dell'Agenzia Regionale Ligure per i rifiuti (Arlirl) e pare che il 10 agosto il presidente della Regione Giovanni Toti sciolga la riserva puntando sulla vadese. Da lì poi arriveranno le dimissioni dalla carica di sindaco (il ruolo comunque non sarebbe incompatibile) ed entro 20 giorni arriverà un commissario prefettizio. Che traghetterà quindi il comune fino alle elezioni previste a maggio-giugno 2024.

Ieri nella sala consiliare in via alla Costa il decano dei consiglieri, 59 anni in consiglio comunale, Pietro Bovero ha commentato la vicenda. "Siamo gli unici a non sapere niente, sanno tutto i giornali, noi che siamo gli eletti che dovremo informare i cittadini non siamo al corrente. Ora siamo nei casini fino agli occhi" ha specificato.

Per altro nelle settimane scorse erano stati fissati gli incontri della giunta nelle varie frazioni della città, da Sant'Ermete alla Valle di Vado passando per quello previsto oggi a PortoVado. Tutti poi cancellati. Chiaro segnale che da settembre ai prossimi mesi ci sarà spazio per la lunga rincorsa alle amministrative.