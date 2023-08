Albisola, via all'abbattimento di 5 platani e un tiglio ad Ellera: ordinanza del sindaco

Via all'abbattimento di 5 platani e di un tiglio in via Montenotte nella frazione di Ellera ad Albisola Superiore.

"Considerato che la zona in oggetto, così come l'intero territorio comunale, è sottoposta tipicamente a forti raffiche di vento che aumentano la possibilità di cedimento delle piante in argomento e rilevato che la situazione sopra descritta costituisce serio pericolo per la pubblica e privata incolumità" ha detto il primo cittadino nell'ordinanza.