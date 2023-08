Andora, il sindaco: “Pare arrivi più acqua dolce dal Roja per la località Rollo, ma non basta, la chiediamo per tutti”

“In Frazione Rollo pare che sia tornata l'acqua. Prendo atto che Rivieracqua, da qualche ora, sta mandando a Rollo più acqua dolce dall’acquedotto imperiese. Me lo confermano anche gli uffici comunali. Questa scelta del gestore potrebbe assicurare un’erogazione regolare a quella zona e, se perdurerà nel tempo, potrà anche abbattere la sapidità, migliorando la qualità dell’acqua erogata a tutto il ponente andorese”.

Così il sindaco di Andora, Mauro Demichelis a fronte dell’analisi dei dati sull’approvvigionamento idrico nella parte alta della frazione che ha patito, nelle scorse settimane, prolungate interruzione nell’erogazione.

“I fatti confermano, come più volte ho dichiarato in queste settimane, che fino ad ora siamo stati privati di una risorsa fondamentale e che una migliore gestione del servizio da parte di Rivieracqua avrebbe evitato prolungati disagi - prosegue Demichelis - Naturalmente questo non basta. Noi chiediamo l’acqua dolce per tutti gli andoresi e invitiamo Rivieracqua a aumentare l’erogazione di acqua dolce dal Roja. Solo così tratterà i cittadini di Andora al pari di quelli degli altri comuni imperiesi così come previsto dalla convezione firmata fra Rivieracqua e l’Ambito. Quanto alle notizie riguardo al disastroso bilancio di Rivieraqua, prendo atto che i debiti non sono 62 milioni di euro, ma sarebbero lievitati addirittura a 80 milioni di euro. Non vorrei che a motivo di questi debiti, Rivieraqua pensi di aumentare ulteriormente le bollette ai cittadini che già stanno patendo disagi economici e sociali. Sarebbe intollerabile”.