I giovani della Diocesi di Albenga e Imperia a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù

I giovani della Diocesi di Albenga e Imperia in viaggio verso il Portogallo, sede della imminente Giornata mondiale della gioventù.

Ripartiti da Barcellona, la tappa successiva prima di arrivare a Lisbona è stata Tortosa. “Oggi stiamo facendo tappa a Tortosa e domani arriveremo a Lisbona – dice don Matteo Boschetti, responsabile del Servizio per la Pastorale Giovanile diocesano – La voglia di incontro e ascolto di Papa Francesco è grande e c’è emozione. Sarà una forte esperienza di Chiesa che ci aiuterà a creare un gruppo affiatato che nei prossimi anni faccia da traino ad altri gruppi in diocesi”.

Superato il Ponte 25 aprile sul fiume Tago, Lisbona ha accolto i ragazzi con le ultime luci del tramonto, salutandoli prima di ritrovarsi oggi con l’apertura ufficiale della GMG.

L’arrivo nella struttura a cui sono stati assegnati, è in tarda serata. La cattedrale di Santa Maria Maggiore, Praça do Commercio, il Bairro Alto, sono solo alcuni dei luoghi dove i ragazzi si sono sparsi nella mattinata, mettendo alla prova il proprio pass che consente di viaggiare e ricevere i pasti in luoghi convenzionati: non sono mancati i disguidi, ma una volta rimboccate le maniche si è risolto tutto.