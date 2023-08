Parcheggio Pino Ferro, Varazze Domani: "Mai aperto e già nel degrado". Vicesindaco Piacentini: "Devono prima finire i lavori e poi cederanno l'area al comune" (FOTO)

"Molti concittadini ci segnalano una situazione paradossale, ovvero l'ex campo sportivo Pino Ferro, da mesi sistemato a parcheggio, mai aperto nel periodo estivo nonostante la carenza di parcheggi e già in stato di degrado (si vedano i cipressi impiantati secchi ed erbacce di ogni genere nella pavimentazione tipo green park)".

Punta il dito contro l'amministrazione la minoranza di Varazze Domani in merito alla situazione dell'ex impianto sportivo varazzino nel quale sono stati realizzati 70 stalli e l'area verde.

"Chiediamo che vengano fornite pubblicamente le motivazioni di tale incuria oltreché dell'attuale sperpero di denaro pubblico, per un'opera costata oltre 150.000 euro ai varazzini" prosegue il gruppo consiliare di opposizione.

Secca la risposta della maggioranza tramite il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini.

"Il soggetto attuatore dei lavori deve prima concludere i lavori e poi cederà l'area al comune. Il sindaco ha già sollecitato la ditta chiedendo che queste opere vengano completate e terminate - ha spiegato Piacentini - Non possiamo far parcheggiare le auto finchè le opere non sono concluse".

In totale saranno 300 i parcheggi quando verranno ultimati gli interventi. Per anni il "Pino Ferro", storico campo del Varazze calcio, era stato istituito come parcheggio a pagamento nel periodo estivo e come area adibita a sosta per i camper.