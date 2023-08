Savona, il Comitato contro il degrado sulle spiagge e in città consegna al Comune un dossier e lancia le sue proposte

Più illuminazione come deterrente, un numero di WhatsApp per raccogliere le segnalazioni dei quartieri, telecamere nei luoghi critici, suddivisione della città in zone rosse e blu per organizzare i controlli, vigilanza di quartiere. Sono alcune delle proposte del Comitato contro il degrado sulle spiagge e in città presentate alla Giunta Russo.

Ieri alcuni componenti del Comitato hanno incontrato il sindaco Marco Russo e l'assessore Barbara Pasquali. “Ringraziamo il sindaco e l'assessore per questo incontro – spiega Flavio Fiumara – non vogliamo essere un Comitato del lamento ma volgiamo essere costruttivi e fare delle proposte. Vogliamo fare la nostra parte e, in questo caso il Comitato vuole migliorare la città, senza strumentalizzazioni ma esponendo al Comune fatti concreti che realmente esistono”.

Da tempo vengono segnalati nella zona costiere situazioni di degrado, persone ubriache e moleste. Situazioni che sono state documentate dai componenti del Comitato anche con foto e un dossier che è stato segnalato alla Prefettura.

“Questa mattina – spiega Flavio Fiumara – quando sono arrivato ad aprire il mio chiosco sulla spiaggia c'erano otto persone accampate e attaccate al mio bar. Avevano preso delle cose dai bagni vicini, lettini , asciugamani. Non è possibile”.

Il Comitato ha così consegnato a Russo e Pasquali un dossier con testimonianza e richieste relative ai vari quartieri della città. Tra i punti critici segnalati dal Comitato il parcheggio dal ristorante Green dove recentemente si è accampato un gruppo di persone. Lo scorso fine settimana è stato fatto un sopralluogo per allontanare i campeggiatori abusivi.

“E' stato un incontro utile – afferma il sindaco Russo – riferito a tematiche che stiamo cercando di affrontare. Ci hanno consegnato un documento con le tematiche e le proposte e c'è volontà di collaborare e spirito di dialogo. Stiamo esaminando i problemi che ci sono stati esposti per capire come affrontarli e prevediamo di incontrarci ancora”.