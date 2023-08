Disservizi alla telefonia mobile e internet: il sindaco di Cosseria scrive alla Prefettura

Il comune di Cosseria si trova a fronteggiare un problema crescente e frustrante: la mancanza di copertura della telefonia mobile e di internet con i gestori Vodafone, Ho e Poste Mobile.

"Da ben tre giorni i cittadini sono tagliati fuori dalla possibilità di comunicare, lavorare e persino ricevere assistenza medica adeguata", spiega il sindaco Roberto Molinaro.

"Ho provveduto a segnalare la situazione alla Prefettura - aggiunge il primo cittadino - Inoltre, sono mesi che nelle frazioni di Montecala, Marghero e l'inizio di Case Lidora, nel tratto attraversato dalla Sp 28 bis tra Carcare e Cosseria, manca la connessione per i cellulari".

"Purtroppo non è un episodio, sovente il segnale di ricezione non è buono. Auspico che questo disagio non diventi cronico", conclude Molinaro.