Bretella Carcare-Predosa, Arboscello (Pd): "Ogni possibile variazione al percorso va prima condivisa con il territorio"

"Ci siamo astenuti nel votare l’ordine del giorno sulla variazione di parte del percorso della bretella autostradale Predosa-Carcare-Albenga, presentato dal consigliere Mai, perché è stato presentato senza un minimo di condivisione con i territori". Cosi commenta Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico, dopo la presentazione dell'Odg del consigliere regionale Stefano Mai.

"L’amministrazione di Orco Feglino non sa nulla di questa proposta e non è ammissibile presentare una variazione a parte del percorso senza fare tutte le valutazioni necessarie a livello tecnico e progettuale e insieme agli amministratori locali, visto l’impatto che potrebbe avere sul centro di Orco Feglino".

"La Carcare-Predosa è un’opera altamente strategica per il territorio del Ponente ligure e non la si può banalizzare e ridurre tutto a un semplice spostamento di tracciato, come se si spostassero a caso le tessere di un puzzle. Serve invece attenzione e un impegno particolare, senza far piovere dall’alto una proposta che non conosce nessuno se non il proponente, cioè la Lega", prosegue.

"Se ci sono proposte alternative prima si condividono con i territori, poi si votano", conclude Arboscello.