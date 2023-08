“Mare Sicuro”: continua l’attività della Guardia Costiera di Savona tra sanzioni, il recupero di una barca e il salvataggio di 3 persone

L’operazione “Mare Sicuro” a cura della Guardia Costiera di Savona prosegue: nell’ultima settimana, intensa attività di controllo dell’ordinanza di sicurezza balneare, con 2 verbali amministrativi a concessionari di stabilimenti balneari per un totale di 2mila euro, il recupero di una barca a motore in avaria nel litorale di Varazze e il salvataggio, congiuntamente ai Vigili del fuoco, di tre bagnanti a Noli.

Sono stati controllati 20 concessionari di stabilimenti balneari compresi tra i comuni di Savona e Noli e sono state accertate violazioni amministrative in tema di inosservanza della normativa. In particolare, è stata riscontrata la mancanza di alcune dotazioni di sicurezza e equipaggiamenti di primo soccorso presso gli apprestamenti di salvataggio. Tali inosservanze hanno comportato la contestazione ai trasgressori di due verbali amministrativi per un totale di 2mila euro.

In mare i mezzi navali della Guardia Costiera di Savona hanno pattugliato costantemente il litorale di giurisdizione, verificando il rispetto da parte dei diportisti delle norme di navigazione ed in particolare del divieto di entrare e stazionare all’interno la fascia riservata alla balneazione. Nello specifico, durante tale attività, non sono state riscontrate violazioni delle disposizioni in vigore.

In tema di salvataggi a mare, una barca a motore ha deciso di spiaggiare nel litorale di Varazze, per scongiurare l’imminente pericolo di affondamento, dovuto all’imbarco di acqua nello scafo in seguito ad una avaria dovuta alla rottura di un manicotto del circuito di raffreddamento del motore. Gli occupanti della barca non hanno riportato alcuna conseguenza e anche i controlli della motovedetta hanno accertato e scongiurato un eventuale pericolo di inquinamento in quel tratto di mare.

Nella giornata di domenica la motovedetta CP S.A.R. 864 è intervenuta, nel comune di Noli, congiuntamente al personale dei Vigili del fuoco, nel recupero e salvataggio di tre bagnanti che, a causa delle condizioni meteo marine in atto, avevano difficoltà nel rientrare autonomamente a riva e si erano rifugiati nella vicina scogliera di Capo Noli. I tre bagnanti, tra cui due minorenni, sono stati recuperati dall’elicottero dei Vigili del fuoco decollato da Savona, per gli stessi nessuna conseguenza ma solo un forte spavento.

Altra importante attività svolta nella giornata di domenica e che si è conclusa nella giornata di ieri è stato il supporto e il coordinamento nelle operazioni di monitoraggio e rimozione della carcassa di capodoglio spiaggiata lungo il litorale di Varazze. Il personale della Guardia Costiera ha costantemente monitorato la situazione, con le motovedette e con il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Varazze, segnalando per la rimozione ai mezzi della ditta Transmare, gli eventuali frammenti che si staccavano dal cetaceo e che potevano essere portati dalla corrente nelle zone riservate alla balneazione.

Per ogni informazione inerente i compiti istituzionali delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, è possibile visitare il sito www.guardiacostiera.it e, per segnalare le emergenze in mare, è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino.