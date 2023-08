Monica Giuliano all'Agenzia Ligure per i rifiuti, il 4 agosto la nomina: il comune di Vado verso il commissariamento

Verrà formalizzata nella giornata di domani, venerdì 4 agosto, la nomina di Monica Giuliano come commissario dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti.

Il sindaco di Vado Ligure verrà quindi scelta dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per gestire l'Arlirl (da ex presidente della Provincia dal 2014 al 2018 aveva chiuso la partita del piano dei rifiuti provinciale) e si aprono quindi nuovi scenari importanti per il comune vadese.