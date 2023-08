Manutenzione delle scarpate, Borghetto S. Spirito contro RFI: "Gestione vergognosa" (FOTO)

"Non è più accettabile - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - il perdurare di una gestione della manutenzione delle scarpate ferroviarie, con particolare riguardo al verde e al decoro, che definire vergognosa è assolutamente riduttivo. Investiamo, come molti altri comuni, moltissime risorse nella manutenzione del verde pubblico e nella pulizia e nel decoro del paese e puntualmente i nostri sforzi vengono vanificati dal degrado in cui vengono fatte versare le massicciate ferroviarie presenti nel centro del paese e in zone di forte passaggio subito a ridosso della zona mare".

"Il problema non è solo di decoro ma anche e soprattutto di igiene pubblica e di sicurezza vista la presenza di molti palazzi siti a breve distanza dal tracciato ferroviario - prosegue il primo cittadino - Quest’anno per far tagliare erba e canne, dopo numerosi solleciti, abbiamo dovuto imporne l’esecuzione con un’ordinanza sindacale. Il risultato è stato uno sfalcio indiscriminato e mal eseguito in cui tutte le risultanza sono state abbandonate sul posto. Ovviamente in questo modo non è stato risolto né il problema del decoro né quello dell’igiene pubblica e paradossalmente, il rischio di incendio è addirittura aumentato visto che le sterpaglie tagliate e abbandonate presentano rischi maggiori rispetto alla condizione precedente. E non parliamo di rischi ipotetici purtroppo, visto che un incendio in una scarpata ferroviaria è avvenuto in piena estate solo pochi anni fa e fortunatamente era stato domato tempestivamente".