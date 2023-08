Tira fuori una granata durante una perquisizione in casa: episodio movimentato a Stella, un ferito

Soccorsi mobilitati attorno all'ora di pranzo a Stella San Martino, in località Rocca.

Durante la perquisizione di una casa da parte della Squadra Mobile, un occupante avrebbe tirato fuori un residuato bellico, pare una granata, che deteneva all'interno dell'alloggio.

Tale azione avrebbe generato una colluttazione, nella quale, un poliziotto sarebbe rimasto ferito nel tentativo di disarmare l'inquilino. La centrale operativa del 112 ha attivato la Croce Rossa di Stella, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'agente di polizia è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Avrebbe riportato una trauma toracico.

Per fortuna, stando a quanto appurato, non ci sarebbe stata nessuna esplosione. Indagini in corso.