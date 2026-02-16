Ss334 tra Albisola e Stella, un residente: "Rettilineo pericoloso, sostituire un pannello informativo non risolve il problema"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione da parte di un residente albisolese circa le condizioni di sicurezza della Ss334 tra Albisola e Stella e una riflessione sui lavori degli scorsi giorni nel rettilineo al confine tra i due Comuni (LEGGI QUI).

"Gentile Redazione,

scrivo come cittadino residente in Via La Pace ad Albisola Superiore per portare all’attenzione Vostra e dei Lettori una situazione di pericolo stradale che da anni interessa il tratto di strada adiacente alla mia abitazione oltre a quella di altri concittadini che, nonostante ripetute segnalazioni, non ha mai trovato alcun riscontro concreto.

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di questo tratto stradale rettilineo (SS 334) in relazione alla sostituzione di un vecchio pannello informativo luminoso, presente da circa trent’anni e di fatto mai realmente funzionante. Tuttavia, il problema principale non è il pannello, bensì la sicurezza complessiva della strada.

Si tratta di un punto critico sotto diversi aspetti: velocità molto elevate dei veicoli, limiti ignorati, scarsa percezione del rischio da parte degli automobilisti e assenza di interventi strutturali realmente efficaci oltre all’apparente mancanza di controllo da parte delle forze dell’ordine preposte. Nel tempo sono stati fatti tentativi di dialogo con le pubbliche amministrazioni competenti, sia di persona sia tramite PEC ma purtroppo senza risultati tangibili e nella maggior parte dei casi senza ricevere nemmeno risposta.

La sostituzione di un dispositivo informativo che in passato non ha mai inciso sulla sicurezza rischia di diventare un intervento puramente simbolico, utile forse a livello comunicativo ma non risolutivo nella sostanza. Nel frattempo, chi vive quotidianamente questa strada continua a convivere con una costante situazione di pericolo.

L’obiettivo di questa lettera non è polemizzare, bensì chiedere attenzione reale su una situazione che riguarda non solo i residenti ma tutti coloro che percorrono quel tratto di strada: automobilisti, ciclisti e pedoni (la strada, peraltro, non ha marciapiede). La sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità concreta e misurabile, non un tema affrontato solo a parole o con interventi meramente formali.

Confido che dare visibilità a questa problematica possa contribuire ad avviare una riflessione più seria e, auspicabilmente, interventi più efficaci e strutturali.

Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

Marco Valente"