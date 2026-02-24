San Marino Song Contest, un altro savonese in corsa: è Stefano Camuffo di Stella

Non solo le sorelle di Varazze, le 4Calamano in semifinale al San Marino Song Contest 2026, ma a qualificarsi è stato anche il cantante di Stella Stefano Camuffo.

"Grande notizia per la nostra comunità. Stefano non è solo un talento straordinario, ma è anche il più giovane semifinalista in gara quest'anno . dicono dal Comune - Originario proprio della nostra Stella, Stefano sta portando la sua musica e la sua identità artistica su palchi sempre più prestigiosi, dopo aver già calcato quelli del Teatro Ariston e del Germi di Milano. Stefano, In bocca al lupo per questa incredibile avventura, continua a farci sognare con la tua voce".

Ex studente del Ferraris Pancaldo, studia Grafica e Comunicazione ed è stato finalista di Swisse Voice Tour, Schoolvision Genova 2025 e Genova Per Voi 2025. Ha vinto il Gran Galà di Baby Voice e Giulietta Loves Romeo 2023.

Il prossimo 4 marzo quindi con la sua "Pesce rosso" come più giovane semifinalista in corsa, Stefano (ha scelto il suo nome come "nome d'arte), sogna di raggiungere la finalissima che verrà svolta due giorni dopo. In caso di vittoria automatica è la qualificazione all'Eurovision Song Contest a Vienna dal 12 al 16 maggio rappresentando proprio il terzo stato più piccolo d'Europa.

Ma nel frattempo in gara ci sarà anche il quartetto varazzino composto da Lara, Jade, Maya e Dana che canteranno la loro Twilight, pubblicata lo scorso venerdì 20 febbraio.