Stella conferirà la cittadinanza onoraria alla memoria a Sandro Pertini. Castellini: "Lo facciano tutti i Comuni liguri"

Cittadinanza onoraria alla memoria per Sandro Pertini. Questa la novità annunciata questa mattina durante le celebrazioni del 36esimo anniversario della scomparsa del Presidente della Repubblica più amato dagli italiani.

"È stata una ricorrenza particolare: dopo tre decenni, è stato il primo evento senza la presenza della storica Presidente, Cavaliere e Ufficiale della Repubblica Elisabetta Favetta, e il primo con Marina Lombardi alla guida dell’Associazione Pertini - ha dichiarato il Sindaco, Andrea Castellini - Oltre al sentito omaggio dei ragazzi delle nostre scuole medie, due momenti straordinari hanno segnato questa giornata. Grazie a Mara Nicolini e a suo marito Dottor Federico Cattanei, la cittadinanza onoraria conferita a suo tempo dal Comune di Albissola Marina a Sandro Pertini è stata donata all’Associazione Pertini di Stella. Il documento era stato conservato con cura da Edilio Nicolini, papà di Mara, grande amico e compagno di mille battaglie del Presidente. Un gesto generoso che restituisce alla comunità un pezzo di storia vissuta".

Inoltre è stato preso un importante impegno per la memoria. "Per fugare ogni dubbio sulla stima immensa che Stella e questa Amministrazione nutrono per il 'Presidente più amato', giovedì prossimo presenteremo ufficialmente il nuovo Regolamento per le Cittadinanze Onorarie e alla Memoria. In quella sede, la prima storica cittadinanza onoraria alla memoria sarà conferita proprio a Sandro Pertini", continua il primo cittadino di Stella.

"La nostra missione non finisce qui. Una volta ultimato il Consiglio Comunale di giovedì prossimo, sarà mia premura, in veste di Sindaco, contattare ANCI Liguria - continua il primo cittadino - Chiederò il loro supporto per invitare tutti i Comuni liguri a seguire il nostro esempio, affinché l'intera regione si unisca nel rendere questo tributo solenne al Presidente. Pertini appartiene a tutti noi, e Stella continua a farsi custode orgogliosa del suo esempio di libertà e rettitudine".