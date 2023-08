I fiori del Ponente decoreranno ancora la cerimonia per la consegna dei Premi Nobel

Ancora una volta, i fiori del ponente ligure saranno protagonisti delle decorazioni allestite durante al cerimonia della consegna dei premi Nobel che si svolgerà nel mese di dicembre.

Lo schema di accordo tra Regione Liguria, Comune di Sanremo, Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona e Fondazione Nobel per la donazione dei fiori di Sanremo e della Riviera Ligure durante la cerimonia della consegna dei premi Nobel è stata approvata dalla Giunta Regionale, su proposta del vice presidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana. Saranno stanziati 20mila euro, 10mila dal comune di Sanremo e 10mila dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria.

“Come da tradizione, la Liguria fornisce i fiori e le piante che andranno a decorare ed abbellire la cerimonia di consegna dei premi Nobel – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il vicepresidente Alessandro Piana -, vista non solo la grande tradizione florovivaistica del Ponente ligure, elemento di ricchezza imprenditoriale e culturale inimitabile del nostro territorio, ma anche il solido legame tra la Fondazione Nobel e la città Sanremo, dove il grande inventore, creatore del Premio, visse gli ultimi anni della sua vita. La cerimonia di assegnazione Nobel, considerati a livello internazionale i riconoscimenti più importanti nel campo della fisica, della medicina, della chimica, della letteratura e dell’economia, è sicuramente una straordinaria occasione per promuovere e valorizzare la produzione florovivaistica e, a livello più ampio, il territorio ligure”.

L’accordo prevede che Regione Liguria, Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona e Comune di Sanremo forniscano i fiori, coltivati esclusivamente in Liguria, per gli addobbi floreali in occasione del Premio Nobel, e prevede che la Fondazione Nobel si impegni a valorizzare i fiori di Sanremo e liguri rendendo il prodotto identificabile in modo inequivocabile. Oltre a questo, la Fondazione si impegna, durante le cerimonie, a dare visibilità alle composizioni floreali realizzate con i fiori di Sanremo e liguri, comunicando il nome dei donatori e promuovendo le peculiarità dei territori della Regione Liguria e di Sanremo.