La Festa del Moco delle Valli della Bormida 2023 con tante novità.

Si terrà Domenica 20 Agosto a Cengio Rocchetta ( SV) la Festa del Moco , uno dei legumi più antichi anche nelle valli della Bormida. La sua storia è ormai nota e ha origini da un progetto di Slow Food del 2011 allo scopo di riportare nelle campagne, nelle cucine e sulle tavole, questo legume con l’obiettivo di praticare una concreta difesa della biodiversità.

Il programma, sempre di grande interesse, prevede già dal sabato 19 un concerto dei Controvento - Nomadi Tribute Band, evento offerto dalla Amministrazione Comunale. Prima, durante e dopo il concerto, il Moco sarà protagonista dello Street Food utilizzato per preparare una gustosa farinata e una deliziosa panissa.

Domenica 20 alle 9 la seconda edizione della passeggiata “Sui sentieri di Nico” iniziativa per ricordare una persona speciale: Nico , generoso collaboratore della Comunità della zucca di Rocchetta prematuramente mancato a seguito di una crudele malattia. L’evento “sui sentieri di Nico passando dalle Polveriere” consentirà a chi vorrà percorrere quei sentieri che Nico ha negli anni curato. Info per percorso e prenotazioni ai n° 333 3565302 – 333 4814299.

Sempre dalle 9 ma solo per max 20 partecipanti per volta, visita al “Giardino di Prince” con 200 varietà di spezie e erbe aromatiche provenienti da ogni parte del mondo, racchiusi in un angolo di paradiso prenotazioni al n° 347 5946213 , La visita si ripeterà alle 18.00

Sempre nella mattinata, cooking show “ la Panissa” a cura di Paolo Bazzano Chef Quintilio. conduce il giornalista enogastronomico ,Claudio Porchia, presidente dei Ristoranti della Tavolozza. La dimostrazione/spettacolo sarà ripetuta anche al pomeriggio con la preparazione della “Panissa” con la farina del Moco macinata a pietra.

Dalle ore 12 pranzo nel PalaZucca (menu alla carta) per degustazione piatti con i prodotti De.Co. , il Moco e non solo.. info e prenotazioni al 347 5946213

Nel pomeriggio “Piccole mani in pasta” iniziativa didattica rivolta ai bambini e i loro genitori nella creazione e realizzazione di una ricetta a base di Moco per sensibilizzare sul tema dell’utilizzo in cucina di legumi. a cura della Condotta Slow Food delle Valli della Bormida APS.

La ”panissa” e la “farinata” con la farina di Moco macinata a pietra,saranno protagonisti della cucina di strada per tutto il pomeriggio.

Alle 16 Presentazione ufficiale del riconoscimento di “Presidio Slow Food” al Moco delle valli della Bormida. I Presidi sono progetti di Slow Food che tutelano le piccole produzioni di qualità da salvaguardare, realizzati secondo pratiche tradizionali.

A seguire la trebbiatura-battitura del Moco delle Valli della Bormida coltivato dalle quattro Aziende Agricole produttrici di questo antico legume già nell’Arca del Gusto, De.Co. Cengio, dal 2017 prodotto P.A.T. (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) e ora Presidio

L’iscrizione ai “sui sentieri di Nico”, ai laboratori di cucina, e al concerto, sono completamente gratuiti. Ai primi iscritti sui sentieri di Nico in omaggio una sacca portaoggetti.

Una giornata all’insegna della convivialità e riscoperta di sapori e saperi con la consapevolezza che lo “stare insieme” ci può rendere migliori ..e di questi tempi ne abbiamo proprio bisogno.

Programma completo sui social www.ilmocodellevallidellabormida.it e su FB

info 3475946213