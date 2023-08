Caccia con l'arco, Arboscello (Pd) fa mea culpa: "Ho votato 'fidandomi' dell'illustrazione del relatore. Proverò a rimediare"

"A seguito delle tante richieste di chiarimento mi pare giusto fornire la versione di quanto accaduto che non pretende di essere una scusante, ma solo la giusta narrazione. Così come non vuole essere una nota stampa, ma un semplice commento a quanto viene pubblicato in queste ore sui social". Questa la posizione del consigliere regionale Pd Roberto Arboscello in merito alla votazione dello scorso 27 luglio in cui è stata approvata, tra le altre modifiche alla legge venatoria, l’introduzione della caccia con l’arco.

"La discussione su una legge di bilancio è molto lunga e complessa. Tanti articoli, tanti interventi in aula e soprattutto tanti emendamenti (cioè modifiche alla legge) che possono essere presentati fino all'istante prima del voto finale sull'intera legge. Ogni articolo e ogni emendamento vengono votati singolarmente. Il tutto a tratti è molto frenetico".

Tale precisazione è stata pubblicata nella mattinata odierna sulla pagina Facebook dell'Osservatorio Animalista Savonese: "L'emendamento in questione promosso dalla Lega è stato depositato insieme a molti altri direttamente in aula (cioè non era nella legge e quindi non era visionabile prima di quel momento). Tali emendamenti erano veramente tanti e successivi alla lunga discussione sullo Sky-metro genovese su cui avevamo fatto e concentrato una dura opposizione visto la gravità del fatto (costruire quell'opera a meno di 10 metri dall'alveo del Bisagno)".

"Fatto sta che il relatore della Lega ha presentato velocemente l'emendamento dicendo che prevedeva l'adeguamento della legge regionale a quanto previsto dalla norma nazionale riguardo il tema della caccia.Avendo assunto che era un semplice adeguamento a una norma nazionale non avrei posto questioni (gli adeguamenti alle norme nazionali di solito si votano favorevolmente) ma essendo che riguardava il tema della caccia ho deciso comunque di astenermi", prosegue Arboscello.

"Questa la spiegazione in totale onestà. Non sono riuscito a leggere attentamente il testo dell'emendamento e ho votato "fidandomi" dell'illustrazione del relatore - conclude il consigliere regionale Dem - Ripeto, non è una scusante. Ammetto di avere commesso un errore. Purtroppo a volte facendo si sbaglia, soprattutto in momenti cosi frenetici. Scusandomi proverò a rimediare alla ripresa dei lavori".