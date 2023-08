Estate a Spotorno, la minoranza attacca: "Pochi investimenti per avere eventi di qualità"

"La stagione più bella, più intensa e più importante per un paese come Spotorno è, neanche a dirlo, quella estiva. Una constatazione che sembra ovvia ai più ma non all'Amministrazione Fiorini che, al netto della partecipazione nel Golfo dell'Isola, dedica ben poco spazio all'investimento sulla promozione turistica".

L'accusa arriva dai consiglieri Lorenzo Caviglia Bardini e Camilla Ciccarelli del gruppo "Spotorno Obbiettivo 2026" che, a pochi giorni dal Ferragosto, tirano le somme di quanto accaduto nella cittadina del Ponente ligure nei primi due mesi e non sembrano affatto gradire il complesso della proposta estiva.

"Parliamo di circa 100mila euro mal contati - scrivono - che ben poco possono incidere per portare un po' di iniziative di qualità sul nostro territorio. E così Spotorno rimane con piazza della Vittoria che ospita un paio di eventi musicali di secondo piano, le iniziative per le famiglie (ben vengano) e poco altro. Basta dare uno sguardo alla programmazione estiva per rendersi conto che se uno degli eventi più importanti è 'La differenziata non va in vacanza' qualcosa non va".